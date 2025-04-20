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مفاوضات إيران وأميركا قد تنهار قريباً.. لهذا السبب

منذ 44 دقيقة
إيران وأمريكا

إيران وأمريكا

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وسط الإشارات الإيجابية التي صدرت مؤخرا عن الوفدين الإيراني والأميركي اللذين اجتمعا في روما، أمس السبت، توقعت بعض المصادر الإسرائيلية انهيار المفاوضات مستقبلا.

ورأت تلك المصادر غير الحكومية التي تحدثت مع مسؤول أميركي رفيع، أنه لا ينبغي على تل أبيب أن تخشى التقدم الذي أحرز في المباحثات غير المباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم”، اليوم الأحد.

إذ أكد المسؤول الأميركي أن البيت الأبيض أوضح أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يدرك تمامًا التهديد الخطير الذي تشكله إيران.

“المطالب الأميركية”
كما اعتبر أن ترامب يدير المفاوضات على طريقته الخاصة، مدركاً تمامًا ما يفعله، وفق قوله.

ورغم أن الجولتين الأخيرتين من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أظهرتا تقدماً حذراً، فإن المسؤول الأميركي رجّح انهيار المحادثات في غضون أسابيع قليلة عند عرض كامل المطالب الأميركية على الطاولة.

فيما أشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الأميركيين لم يتخلوا عن مطالبهم الأصلية، ألا وهي تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية على غرار النموذج الليبي، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية، ووقف أنشطة المنظمات والمجموعات المسلحة التابعة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت طهران أكدت سابقا أن المحادثات مع الجانب الأميركي تتركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات.

في حين شددت الإدارة الأميركية على رفضها التام لعمليات التخصيب الواسعة التي تجريها السلطات الإيرانية، مؤكدة رفضها السماح لها بتطوير سلاح نووي.

فيما أعلنت طهران أكثر من مرة أن برنامجها النووي سلمي ولا يسعى إلى تطوير أسلحة نووية.

    المصدر :
  • العربية

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