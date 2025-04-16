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مفاوضات المعادن تخفف التوتر بين واشنطن وكييف

منذ 11 دقيقة
أمريكا وأوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا

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بعد سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن اتفاق المعادن، الذي تسبب في توتر بين البلدين قبل أكثر من شهر، يبدو أن واشنطن بدأت في تبني موقف أقل حدة.

فقد كشفت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن أميركا خففت مطالبها لأوكرانيا بدفع ثمن المساعدات التي تلقتها خلال حربها مع روسيا، وذلك خلال المحادثات حول اتفاق المعادن.

كما أضحت أنه عقب جولة مفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديراتها لتكلفة المساعدات التي قدمتها بلاده إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي الشامل إلى حوالي 100 مليار دولار بعدما كانت قدرتها سابقاً بـ 300 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

    المصدر :
  • العربية

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