مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني انتهت.. "الانطباع العام إيجابي"

من المفاوضات التي جرت في فيينا

انتهت المفاوضات الهادفة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في فيينا، الخميس، وسط “انطباع عام إيجابي”، بحسب ما أعلنت روسيا بعد أيام من التصعيد، وفيما تستعد ايران لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.

اجتمعت أطراف الاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) على مدى ساعتين قبل استئناف المحادثات التقنية.

وأشار السفير الروسي لدى النمسا ميخائيل أوليانوف في تغريدة إلى “انطباع عام ايجابي”، قائلا إن الاجتماع “انتهى”، وسيتبعه “عدد من اللقاءات غير الرسمية”.

من جهته، قال منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا في تغريدة: “نحن مسرورون لرؤية الجميع يعودون إلى فيينا، وهم جاهزون لاحراز تقدم في المفاوضات رغم الأحداث الصعبة في الأيام الماضية”.

وفي الأيام الماضية، عبرت الدول الغربية عن خيبة أملها اثر قرار ايران بدء التخصيب بنسبة 60%.

وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو ان “هذا أمر مقلق للغاية من وجهة نظر منع انتشار الأسلحة النووية”، مذكرا بأنه “ليس هناك أي مبرر مدني معقول لإجراء كهذا”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من بروكسيل مساء الأربعاء: “نأخذ هذا الإعلان الاستفزازي بجدية كبيرة”. وأضاف: “يجب أن أقول لكم إن هذا الاجراء يثير تساؤلات حول جدية إيران في المحادثات النووية”.

وسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طمأنة أوروبا والولايات المتحدة. وقال إن”أنشطتنا النووية سلمية ولا نسعى إلى امتلاك القنبلة الذرية”، وذلك بحسب (أ ف ب).