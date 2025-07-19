مفاوض الرسوم الجمركية الياباني يعقد مزيداً من المحادثات في أمريكا خلال أيام

قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا اليوم السبت إنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع الولايات المتحدة.

وتأمل طوكيو في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب حتى تتجنب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان.

وقال أكازاوا للصحفيين في مقاطعة أوساكا “أعتزم مواصلة السعي بجد للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية”.

وزار أكازاوا أوساكا لاستضافة وفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت شارك في فعالية اليوم الوطني الأمريكي في معرض إكسبو الدولي 2025.

وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت.

وفي وقت سابق قالت الحكومة اليابانية إن أكازاوا أجرى “محادثات متعمقة” عبر الهاتف مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك.

وذكرت الحكومة اليابانية في بيان أنها تعتزم مواصلة التنسيق الفعال مع الجانب الأميركي بشأن مسألة الرسوم الجمركية.