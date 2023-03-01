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مفوضية الانتخابات في نيجيريا تعلن فوز تينوبو بالرئاسة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 7:18 صباحًا
فبراير 2023.. موعد انتخابات الرئاسة في نيجيريا

فبراير 2023.. موعد انتخابات الرئاسة في نيجيريا

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أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم في البلاد بولا تينوبو في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت مطلع الأسبوع، وذلك بعد هزيمة اثنين من أقرب منافسيه.

هذا ويتنافس في الانتخابات اثنان من المخضرمين السياسيين من الحزبين الرئيسيين ومرشح من حزب صغير تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة بفضل دعم الناخبين الشباب، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها التنافس غير محسوم لمرشح بعينه منذ تحول نيجيريا من حكم الجيش إلى الديمقراطية في عام 1999.

ويترك بخاري، وهو جنرال جيش متقاعد، السلطة بعد أن أمضى ثماني سنوات وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور لكنه لم يتمكن من الوفاء بتعهداته بإعادة النظام والأمن إلى ربوع نيجيريا، أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا.

وتم تسجيل أكثر من 93 مليون شخص للتصويت لانتخاب الرئيس المقبل وأعضاء الجمعية الوطنية. وستفتح مراكز الاقتراع وعددها نحو 176600.

    المصدر :
  • رويترز

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