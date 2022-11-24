مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلب زيارة ايران

لايزال الشارع الايراني مشتعل بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق بعد ثلاثة ايام على اعتقالها، والى هذه اللحظة وبالرغم من القمع المستخدم من قبل القوات الايرانية لم يهدأ الشارع، هذا وتقوم السلطات ايضاً بحملة اعتقالات كبيرة كما وقُتل المئات من المتظاهرين خلال الايام الماضية.

هذا وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال الخميس 24\11\2022، إنه طلب من السلطات الإيرانية السماح له بزيارة البلاد، لكنه لم يتلق ردا.

وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول إيران “كنت أتواصل مع السلطات الإيرانية، حتى أنني طلبت الذهاب إلى إيران لكنني لم أتلق ردا”.

ووصف تورك في وقت سابق الوضع في إيران بأنه “أزمة متكاملة الأركان”، في ظل مقتل المئات واعتقال الآلاف في احتجاجات اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر\أيلول.