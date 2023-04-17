مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدعو إلى الإفراج عن المعارض الروسي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك روسيا إلى الإفراج عن المعارض فلاديمير كارا-مورزا الذي تلقى حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهم من بينها الخيانة.

وقال تورك في بيان “لا يجب أن يُسلب أي شخص من حريته لممارسته حقوقه الإنسانية، وأدعو السلطات الروسية إلى الإفراج عنه دون تأخير”.

وأضاف أن الحكم بمثابة “ضربة أخرى لسيادة القانون ومساحة النشاط المدني في الاتحاد الروسي”.

هذا وقد قضت محكمة في موسكو، الاثنين، بالسجن لمدة 25 عاما على فلاديمير كارا-مورزا المنتقد الصريح للكرملين، في أقسى عقوبة من نوعها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد إدانته بالخيانة وجرائم أخرى ينفيها.

وكارا-مورزا (41 عاما) أب لثلاثة، وهو معارض سياسي يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية. وقضى أعواما ينتقد فيها علانية الرئيس فلاديمير بوتين ويمارس ضغطا على الحكومات الغربية لفرض عقوبات على روسيا وأفراد روس بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

ووجه المدعون العامون، الذين طالبوا بسجنه لمدة 25 عاما، تهما منها الخيانة وتشويه سمعة الجيش الروسي بعد انتقاده لما تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.