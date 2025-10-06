الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر: المساس بمبادئ اللجوء سيشكل كارثة إنسانية

منذ 18 دقيقة
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الاثنين، من أن الرضوخ لضغوط تعديل اتفاقية اللاجئين ونظام اللجوء العالمي سيكون “خطأ كارثيًا”.

وقال جراندي أمام الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للمفوضية في جنيف: “طرح اتفاقية اللاجئين ومبدأ اللجوء على الطاولة سيكون خطأ كارثيًا”.

ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير تُظهر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الدعوة إلى تقييد حق اللجوء بشكل كبير خلال اجتماع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في إطار سعيها لتعديل النظام العالمي للحماية الإنسانية الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

ويُعد موقف جراندي بمثابة تأكيد على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية للجوء التي تحمي ملايين اللاجئين حول العالم، وتحذر من أي مسعى لتفكيكها تحت ضغوط سياسية، مشددًا على أن أي تغييرات جوهرية قد تؤدي إلى أزمة إنسانية عالمية.

    المصدر :
  • رويترز

