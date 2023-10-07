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مفوض الأمم المتحدة يدعو إلى وقف العنف في غزة على الفور

منذ 40 دقيقة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف العنف في غزة على الفور، بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات.

وقال تورك إنه أصيب بصدمة بسبب التقارير عن إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل اليوم السبت وعن احتجاز مدنيين إسرائيليين كرهائن.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 22 إسرائيليا على الأقل قتلوا في الهجوم حتى الآن وأصيب أكثر من 250 آخرين، مضيفة أن من المتوقع زيادة العدد.

وقال تورك في بيان “هذا الهجوم له تأثير مروع على المدنيين الإسرائيليين… يجب ألا يكون المدنيون هدفا لأي هجوم أبدا”.

ودعا إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في أثناء ردها على الهجمات بضربات جوية على غزة.

وأضاف “أدعو إلى وقف العنف على الفور، وأدعو جميع الأطراف والدول الرئيسية في المنطقة إلى التهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء”.

    المصدر :
  • رويترز

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