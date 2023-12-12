مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في غزة تعدى مرحلة الانهيار

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الوضع في غزة الثلاثاء بأنه محفوف بمخاطر شديدة، قائلا إن القطاع على وشك أن يتعدى “مرحلة الانهيار بكثير”.

وأضاف تورك “إذا نظرتم إلى الوضع الإنساني في الوقت الراهن فستجدونه محفوفا بالمخاطر.. محفوفا بالمخاطر على نحو كبير. إنه على وشك تجاوز مرحلة الانهيار بكثير”.

هذا وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء إن 18412 شخصا استشهدوا وأصيب 50100 في هجمات إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم الثلاثاء 12\12\2023 مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأوضحت الوزراة أنّ الاحتلال يجمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة المستشفى، وسط مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين هناك.

يأتي ذلك في وقت عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، عن قلقه إزاء استمرار عمليات تفتيش القوافل الطبية في قطاع غزة، واحتجاز العاملين في مجال الصحة في القطاع.

وكتب على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنّه تم إيقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت للتفتيش، بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة وخلال العودة، مضيفًا أنه تم احتجاز موظفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين.

وتابع: “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين في مجال الصحة، إذ أن هذا يعرض حياة المرضى للخطر”.