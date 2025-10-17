مفوض شرطة بريطاني يطالب بإعادة النظر في منع جماهير ناد إسرائيلي من حضور مباراة

قال سيمون فوستر مفوض الشرطة في منطقة ويست ميدلاندز البريطانية في بيان، اليوم الجمعة، إنه طالب بإعادة النظر بشكل فوري في قرار منع مشجعي فريق مكابي تل أبيب من حضور مباراة كرة قدم أمام فريق أستون فيلا على ملعبه في برمنجهام في نوفمبر تشرين الثاني.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المنع بأنه “قرار خاطئ”. واتخذت مجموعة معنية بالسلامة هذا القرار بناء على توصية من شرطة ويست ميدلاندز.

ويشرف فوستر، هو مسؤول منتخب، على عمل قوة الشرطة في المنطقة، لكنه لا يتحكم في القرارات التنفيذية، ومن بينها على سبيل المثال السماح للجماهير بالحضور أو منعهم.