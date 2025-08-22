الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
مفوض للأمم المتحدة: الوفيات الناجمة عن المجاعة في غزة قد تمثل جريمة حرب

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية شنت يوم الجمعة على مدرسة كانت تؤوي نازحين، في مدينة غزة، 16 أغسطس 2025. رويترز

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة هو “نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع “المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في محافظة غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد”.

 

 

