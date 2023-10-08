مقاتلو حماس لا يزالون في الداخل.. وإسرائيل: لا نزال بعيدين عن إعلان التصدي

بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال تتصدى للمتوغلين الفلسطينيين في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس أن مقاتليها لا يزالون في الداخل.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان الأحد أ ن مقاتليها ما زالوا “يخوضون اشتباكات ضارية” في عدة مواقع داخل إسرائيل.

كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين.

أتى ذلك فيما أفادت المعلومات عن تجدد القصف على القطاع المكتظ بالسكان.

في حين ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 260، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الهجوم يوم أمس السبت 7\10\2023، كما و أفادت القناة 12 الإسرائيلية ان 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن