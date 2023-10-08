الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقاتلو حماس لا يزالون في الداخل.. وإسرائيل: لا نزال بعيدين عن إعلان التصدي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 10:14 صباحًا
غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

A A A
طباعة المقال

بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال تتصدى للمتوغلين الفلسطينيين في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس أن مقاتليها لا يزالون في الداخل.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان الأحد أ ن مقاتليها ما زالوا “يخوضون اشتباكات ضارية” في عدة مواقع داخل إسرائيل.

كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين.

أتى ذلك فيما أفادت المعلومات عن تجدد القصف على القطاع المكتظ بالسكان.

في حين ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 260، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الهجوم يوم أمس السبت 7\10\2023، كما و أفادت القناة 12 الإسرائيلية ان 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي
طوفان الأقصى
بعد هجوم حماس وإخفاق المخابرات.. إسرائيل أمام مشكلة كبيرة
مدينة تل أبيب
طوفان الأقصى
بعد هجوم حماس.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب
صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
طوفان الأقصى
فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات

الأكثر قراءة

الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
حشرة البق
حالة من الذعر في باريس.. والسبب حشرة "البق"
مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية
طوفان الأقصى
فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل