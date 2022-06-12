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مقتدى الصدر لأعضاء كتلته البرلمانية.. قدموا استقالتكم فوراً!

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2022 8:17 مساءً
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

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دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم الأحد نواب كتلته الصدرية إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان.

وقال الصدر “على رئيس الكتلة الصدرية … أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”.

وكان الصدر قد وجه الخميس الماضي نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي “لكتابة استقالاتهم” إذا كان بقاؤهم “عائقا أمام تشكيل الحكومة” العراقية الجديدة.

وطلب الصدر في كلمة متلفزة من “نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”.

وكرر الصدر توجيه الانتقادات للقوى المنافسة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتصر على تشكيل حكومة “توافقية”، مشددا أن “إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية”.

وقال زعيم التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 70 مقعدا، “من هنا صار علي أن لا اشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”.

    المصدر :
  • رويترز

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