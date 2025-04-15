مقترح إسرائيلي جديد لوقف الحرب.. ورد من حماس خلال 48 ساعة

مقاتلون من حركة المقاومة الاسلامية حماس قبل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزة. رويترز

تحت ضغط السشارع الإسرائيلي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لوقف لإطلاق النار في غزة، كشف قيادي في حماس أن الأخيرة سترد قريباً على هذا المقترح، وقال القيادي إنه يتوقع أن ترد الحركة خلال 48 ساعة.

كما أضاف المسؤول في الحركة، الذي رفض الكشف عن هويته، إن حماس لا تزال تجري مشاورات موسعة وستسلم ردها إلى الوسطاء خلال يومين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان مسؤول آخر في حماس أشار أمس إلى أن الحركة أرسلت وفدا إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن الحرب في غزة.

كما أوضح أن الحركة ناقشت شروط الاتفاق الجديد لوقف النار خلال الأيام الأخيرة في القاهرة، بما في ذلك إطلاق سراح ما بين ثمانية إلى 10 أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع

لكنه شدد على أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة حول ما “إذا كانت الحرب الإسرائيلية ستنتهي كجزء من أي اتفاق جديد، وتنسحب القوات الإسرائيلية من كامل غزة”.

وبعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار السابق بعد أقل من شهرين على الهدنة، دخل القطاع في مرحلة حصار جديدة بحيث منع العدو الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة، كما سيطرت قواته على مساحات واسعة من القطاع الساحلي في محاولة لزيادة الضغط على حماس للموافقة على اتفاق جديد.

في حين حذر زير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن نشاط الجيش الإسرائيلي “سيتوسع بقوة قريباً ليشمل معظم أنحاء غزة”.

وكانت الهدنة الأخيرة التي أتت جراء اتفاق سابق لوقف النار بدأ سريانه في 19 يناير، أتاحت إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، 8 منهم قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

فيما لا يزال 58 إسرائيلياً محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.