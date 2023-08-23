الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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مقتل أربعة في هجوم روسي على مدرسة بأوكرانيا

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قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، الأربعاء، إن أربعة من العاملين في الحقل التعليمي قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم روسي على مدرسة في مدينة رومني بشمال شرق البلاد.

وأضاف كليمينكو أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث كل من مدير المدرسة ونائبه والسكرتير وأمين المكتبة من تحت الأنقاض.

وأردف أن أربعة من السكان المحليين أصيبوا أثناء مرورهم بالقرب من المدرسة في رومني التي تقع في منطقة سومي.

ونشر كليمينكو صورا على تيليجرام تُظهر أفرادا من خدمات الطوارئ يحملون جثة على محفة. وأظهرت صورة نشرتها الشرطة أفرادا من فرق الإنقاذ واقفون أمام المبنى المدمر وحطامه.

وذكرت الإدارة المحلية العسكرية أن طائرة مسيرة أطلقتها روسيا قصفت المدرسة في الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي (0705 بتوقيت جرينتش).

وكتب مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس على تيليجرام “دُمر مبنى المدرسة، وهذا قبيل بدء العام الدراسي الذي مع الأسف لن يبدأ للبعض”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

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