مقتل المدعي العام في جمهورية لوجانسك الشعبية

لقي المدعي العام لجمهورية لوجانسك الشعبية، المدعومة من روسيا والمعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، ونائبه حتفهما جراء انفجار قنبلة في مكتبيهما الجمعة، وفقا لمسؤولين محليين وخدمات الطوارئ.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله “وفقا للبيانات الأولية، توفي المدعي العام في جمهورية لوجانسك الشعبية سيرجي جورينكو متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة انفجار في مكتبه”.

كما نقلت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء عن كولونيل في وزارة داخلية لوجانسك الانفصالية قوله إن نائب جورينكو لقي حتفه أيضا.

وذكرت وكالات روسية أن خدمات الطوارئ ومسؤولين محليين قالوا إن الانفجار نجم عن قنبلة.