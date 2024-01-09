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مقتل امرأة في قصف أوكراني لمنطقة كورسك الروسية

منذ 59 دقيقة
قصف على منطقة كورسك- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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أعلن حاكما منطقتي أوريول وكورسك الروسيتين اليوم الثلاثاء، أن امرأة قتلت في قصف أوكراني لمنطقة كورسك وإن طائرات مسيرة قصفت منشأة للوقود في منطقة أوريول المجاورة وذلك وسط تزايد في الهجمات عبر الحدود.

وقال حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت في بيان نُشر على تطبيق تليغرام إن امرأة قُتلت جراء قصف في قرية جورنال بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال ستاروفويت ووزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة على الأقل فوق كورسك اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف إن طائرتين مسيرتين ضربتا منشأة للوقود ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وتعرضت مناطق حدودية روسية لإطلاق نار متكرر من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وقالت وسائل إعلام روسية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في 30 ديسمبر كانون الأول في هجوم صاروخي على مدينة بيلجورود على بعد 40 كيلومترا من أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت مؤخرا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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