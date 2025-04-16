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مقتل امرأة وإصابة 7 أشخاص في هجوم بمسيرات على دنيبرو بأوكرانيا

منذ 38 دقيقة
رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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قال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك في أوكرانيا “إن امرأة قتلت وأصيب سبعة أشخاص اليوم الأربعاء في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد”.

وقال سيرهي ليساك في منشور على “تيليغرام” إن رضيعا يبلغ من العمر تسعة أشهر كان من بين المصابين، مضيفا أن الهجوم تسبب في عدة حرائق، وألحق أضرارا بمنازل وبمؤسسة تعليمية.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو في منشور على “تيليغرام” أيضا إن إحدى الضربات وقعت على بعد 100 متر من مكاتب البلدية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية صورا لحريق كبير ورجال إطفاء في موقع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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