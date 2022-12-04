مقتل جنديان في إطلاق نار على قوة عسكرية جنوبي ايران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض قوة عسكرية إيرانية إلى إطلاق نار في مدينة جابهار الواقعة جنوب شرق البلاد، وسط أنباء عن مقتل اثنين من عناصرها.

وأفاد موقع سحام نيوز الإيراني التابع للإصلاحيين، مساء الأحد، عن تعرض قوة عسكرية في مدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق البلاد لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضح الموقع بحسب مصادر أن “اثنين من القوات الأمنية قتلا في الهجوم فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح”، مبيناً أن “المهاجمين لاذوا بالفرار”.

فيما أكدت منظمة “رصد بلوشستان”، التي تغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، حدوث إطلاق نار على قوة عسكرية في مدينة جابهار، مشيرة إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى إصابة اثنين من عناصر القوة بجروح خطيرة”.

وأوضحت المنظمة أن القوة التي جرى استهدافها هي من قوات الجيش الإيراني وتتمركز في مدينة جابهار التي شهدت على مدى الأيام الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام.

وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من قبل السلطات الأمنية أو القضائية في إيران بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف القوة العسكرية في شابهار.

وتقول السلطات الإيرانية إن نحو 60 من عناصر الأمن من كافة التشكيلات العسكرية من الشرطة والباسيج والحرس الثوري لقوا مصرعهم في الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

كما وثقت منظمات حقوقية إيرانية مقتل أكثر من 460 من المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بينهم 63 من الأطفال والمراهقين.

فيما اعترف مجلس الأمن القومي الإيراني، أمس السبت، بمقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.