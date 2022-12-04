الأثنين 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل جنديان في إطلاق نار على قوة عسكرية جنوبي ايران

منذ ساعة واحدة
قوات من الأمن الإيراني- أرشيفية

قوات من الأمن الإيراني- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض قوة عسكرية إيرانية إلى إطلاق نار في مدينة جابهار الواقعة جنوب شرق البلاد، وسط أنباء عن مقتل اثنين من عناصرها.

وأفاد موقع سحام نيوز الإيراني التابع للإصلاحيين، مساء الأحد، عن تعرض قوة عسكرية في مدينة جابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق البلاد لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضح الموقع بحسب مصادر أن “اثنين من القوات الأمنية قتلا في الهجوم فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح”، مبيناً أن “المهاجمين لاذوا بالفرار”.

فيما أكدت منظمة “رصد بلوشستان”، التي تغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان، حدوث إطلاق نار على قوة عسكرية في مدينة جابهار، مشيرة إلى أن “المعلومات الأولية تشير إلى إصابة اثنين من عناصر القوة بجروح خطيرة”.

وأوضحت المنظمة أن القوة التي جرى استهدافها هي من قوات الجيش الإيراني وتتمركز في مدينة جابهار التي شهدت على مدى الأيام الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للنظام.

وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من قبل السلطات الأمنية أو القضائية في إيران بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف القوة العسكرية في شابهار.

وتقول السلطات الإيرانية إن نحو 60 من عناصر الأمن من كافة التشكيلات العسكرية من الشرطة والباسيج والحرس الثوري لقوا مصرعهم في الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

كما وثقت منظمات حقوقية إيرانية مقتل أكثر من 460 من المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بينهم 63 من الأطفال والمراهقين.

فيما اعترف مجلس الأمن القومي الإيراني، أمس السبت، بمقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام.

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 6.7 درجة يقع قبالة هيهيفو في تونجا
    علم تجمع غرب إفريقيا
    قادة غرب أفريقيا يعتزمون تشكيل قوة لمواجهة الانقلابات
    ميخايلو بودولياك
    مساعد لزيلينسكي يحذر من حلول ماسك "السحرية البسيطة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    جريمة- تعبيرية
    هكذا حصلت جريمة عقتنيت
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصريحات مثيرة لصحافي ألماني.. قطر وحّدت العرب في خط رافض للتعالي الغربي