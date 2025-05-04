مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار نفق في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 4\3\2025، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في “تلغرام” إنه “خلال حادثة مقتل النقيب نوعام رافيد والرقيب أول يالي سرور، أصيب جندي من وحدة (يهلوم)، في سلاح الهندسة، بجروح بالغة”.

وأضاف: “في حادثة أخرى، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 7007، لواء القدس السادس عشر، بجروح بالغة، خلال معارك في قطاع غزة السبت”.

وفي ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، كشفت تقارير إعلامية عن استعدادات إسرائيلية جديدة تشير إلى اقتراب مرحلة أكثر حدة في الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أرسل إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مضيفة أن ذلك يأتي قبيل مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقرار بشأن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأبرزت الصحيفة أن إسرائيل قد تبدأ “في شن هجوم كبير خلال الأيام المقبلة”.

وفي آخر المستجدات أدان وجهاء وعشائر قطاع غزة، أمس السبت 3\5\2025، جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه سياسة التجويع والحرمان من الغذاء كوسيلة ضغط ضد سكان القطاع، مطالبين زعماء دول المنطقة والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لرفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال “التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات في غزة” في بيان بثته الجزيرة: “لا ماء صالحا للشرب ولا طعام ولا مساعدات غذائية منذ أكثر من 60 يوما ونعاني مجاعة كاملة”.

وأضاف “نطالب كل أحرار العالم بالحشد والمشاركة في فتح المعابر لإنقاذ أبناء شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. نحن نموت جوعا بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر”.

كما وجه التجمع رسالة لكل أحرار العالم والشرفاء قائلا “كفى صمتا وتحركوا عاجلا لنجدة غزة.. أطفال ورجال غزة وشيوخها يموتون جوعا”.

من ناحية أخرى، ناشد وجهاء وعشائر القطاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل لفتح المعابر وإدخال المساعدات، قائلين إن “مصر التي أوقفت سياسة المحتل في التهجير، قيادة وشعبا، قادرة على إدخال الطعام وإنقاذ أهل غزة من المجاعة.. فكلنا أمل بالله عز وجل وبكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كما ناشدوا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن يعمل على “كسر طوق المجاعة عبر وسائل وعلاقات (قطر) الممتدة والكبيرة مع القوى المؤثرة في العالم”.

ودعوا ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى التدخل “لإجبار المحتل على فتح المعابر وإدخال الطعام لأهل غزة وإطفاء نار الحرب المسعورة” على القطاع.

ووجهوا أيضا رسالة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مطالبين إياه “ببذل الجهود لرفع التجويع والإرهاب والإبادة التي يتعرض لها أهل غزة”.

كما دعوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “تصحيح خطيئة واشنطن واستعادة إنسانيتها بوقف الإبادة” في القطاع.

واختتموا البيان بالقول “أنقذونا قبل فوات الأوان”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد في وقت سابق اليوم أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدد على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب “محظور دوليا، ويُعد انتهاكا صارخا للحق في الغذاء الذي كرّسته المواثيق الدولية كحق إنساني غير قابل للتصرف، خاصة في أوقات النزاع”.