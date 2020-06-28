مقتل جندي تركي خلال مواجهات شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية ، الأحد، عن مقتل أحد جنودها في مواجهات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن الجندي قتل في العمليات التي تسميها تركيا “مخلب – النمر”، بدون أن يوضح مكان المواجهات بالتحديد.

وقتل خمسة مدنيين على الأقل أثناء تنفيذ العمليات في كردستان العراق في حين أعلنت أنقرة مقتل إثنين من جنودها وحزب العمال أحد عناصره.

وبدأت تركيا عملياتها في 17 يونيو، ولم توقفها حتى الآن رغم احتجاجات السلطات العراقية.

وبدأ حزب العمال نشاطا عسكريا يهدف إلى الانفصال عن تركيا في 1984 وتسبب النزاع بين الطرفين في سقوط أكثر من 40 ألف قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.

وكان الناطق باسم وزارة شؤون البيشمركة (الدفاع) في كردستان العراق أن إيران وتركيا توغلتا في أراضي الإقليم مسافة تتراوح بين 10 و40 كيلومترا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحكومة الاتحادية في بغداد بهذه الخطوة.

وقال اللواء بابكر فقير في تصريحات تلفزيونية إن وزارة شؤون البيشمركة اطلعت الحكومة الاتحادية في بغداد على توغل بري للجيشين التركي والإيراني في شمالي العراق بعمق يتراوح من 10 إلى 40 كيلومترا.

وتوغلت قوات من الجيش التركي في عمق أراضي الإقليم بعدة مواقع بعضها وصل إلى عشرين كيلومترا، وفي أخرى يتواجد على أراض تبعد أربعين كيلومترا عن الحدود الدولية وخاصة بمنطقة المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وإيران.

وكانت الخارجية العراقية قد استدعت سفيري تركيا وإيران لديها قبل عدة أيام وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الذي تعرضت له قرى حدودية بإقليم كردستان.