غزة: مقتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أطلق النار على مجموعة من “المشتبه بهم” اقتربوا من قواته في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحادث وقع قرب الخط المحدد للانسحاب الإسرائيلي الأولي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ستة فلسطينيين على الأقل قُتلوا في إطلاق نار إسرائيلي وقع في حادثتين منفصلتين.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إفراج حماس عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين، في إطار اتفاق الهدنة الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أنهى حرباً استمرت عامين وأدت إلى تغييرات كبيرة في الشرق الأوسط.