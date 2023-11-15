الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخصين جراء هجمات صاروخية روسية في جنوب أوكرانيا

منذ 33 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيا أسفر (الأربعاء 15-11-2023) عن مقتل اثنين من عمال الطوارئ في جنوب أوكرانيا أثناء إخماد حريق ناجم عن هجوم وقع قبل دقائق فقط.

وقال الحاكم الإقليمي يوري مالاشكو إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا جراء الضربات التي وقعت في منطقة زابوريجيا التي أطلقت فيها القوات الروسية ثلاثة صواريخ في حوالي نصف ساعة.

وأضاف أن منشأة مدنية تعرضت للقصف ولكنه لم يخض في تفاصيل كما أفاد بأن المنازل والسيارات والمباني القريبة تضررت.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو عبر تطبيق تيليجرام إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع بعد الضربات الأولى لكن وقع هجوم آخر بعد ذلك.

وقال إن “موظفي خدمات الطوارئ الحكومية كانوا بالفعل في مكان الهجوم في غضون دقائق. ثم ضرب الغزاة (الروس) مرة أخرى”، مضيفا أن الرجلين اللذين قُتلا يبلغان من العمر 31 و34 عاما.

وأضاف أن من بين المصابين ثلاثة من عمال الطوارئ وأربعة مدنيين.

وتقول أوكرانيا إن العديد من المدنيين قتلوا جراء ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. وتنفي موسكو، التي لم تعلق على الفور على أحدث التقارير الأوكرانية، استهداف المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع وسهم تارجت يقفز بفضل توقعات متفائلة
مؤشرات بورصات الخليج
ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدفعة من رهانات توقف رفع الفائدة
ريشي سوناك
ضربة ساحقة لسوناك.. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض ترحيل مهاجرين إلى رواندا

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
غزة تحت النار
فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة
فيلق القدس
غزة تحت النار
أحرجتهم القسام.. فماذا سيفعل المحور؟