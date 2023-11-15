مقتل شخصين جراء هجمات صاروخية روسية في جنوب أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيا أسفر (الأربعاء 15-11-2023) عن مقتل اثنين من عمال الطوارئ في جنوب أوكرانيا أثناء إخماد حريق ناجم عن هجوم وقع قبل دقائق فقط.

وقال الحاكم الإقليمي يوري مالاشكو إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا جراء الضربات التي وقعت في منطقة زابوريجيا التي أطلقت فيها القوات الروسية ثلاثة صواريخ في حوالي نصف ساعة.

وأضاف أن منشأة مدنية تعرضت للقصف ولكنه لم يخض في تفاصيل كما أفاد بأن المنازل والسيارات والمباني القريبة تضررت.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو عبر تطبيق تيليجرام إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع بعد الضربات الأولى لكن وقع هجوم آخر بعد ذلك.

وقال إن “موظفي خدمات الطوارئ الحكومية كانوا بالفعل في مكان الهجوم في غضون دقائق. ثم ضرب الغزاة (الروس) مرة أخرى”، مضيفا أن الرجلين اللذين قُتلا يبلغان من العمر 31 و34 عاما.

وأضاف أن من بين المصابين ثلاثة من عمال الطوارئ وأربعة مدنيين.

وتقول أوكرانيا إن العديد من المدنيين قتلوا جراء ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022. وتنفي موسكو، التي لم تعلق على الفور على أحدث التقارير الأوكرانية، استهداف المدنيين.