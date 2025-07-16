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مقتل شخص جراء هجوم أوكراني بمسيرات في بيلغورود الروسية

منذ 5 ساعات
هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

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قال حاكم بيلغورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف جلادكوف في وقت مبكر من يوم الخميس “إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في مدينة بيلغورود”.

وأضاف جلادكوف أن جميع المصابين الستة يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا. ولحقت أضرار بستة منازل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات ونصف الساعة انتهت في 20:30 بتوقيت غرينتش.

وتم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود على الحدود الأوكرانية و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.

تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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