مقتل شخص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة في ولاية نيويورك

قالت إدارة الطيران المدني والشرطة إن شخصا واحدا على الأقل قُتل بعد تحطم طائرة صغيرة على متنها ستة أشخاص مساء أمس السبت على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي ألباني عاصمة ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كولومبيا إن الطائرة، وهي من طراز ميتسوبيشي إم يو-2 بي سقطت في حقل موحل في الساعة 12:15 ظهرا (16:15 بتوقيت غرينتش) في كوباك بولاية نيويورك بالقرب من حدود ولاية ماساتشوستس وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا بالقرب من هدسون في نيويورك.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز “ميتسوبيشي إم يو 2 بي”، كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا قرب هدسون، لكنها تحطمت على بعد تحليقها لنحو 48 كيلومترا قرب كوباك.

ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه “تحطم مميت”، لكنها رفضت الإفصاح عن مصير ركاب الطائرة.

وقالت سالفاتور إن “الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع”.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الحادث أسفر عن المزيد من القتلى أو المصابين.

وذكرت إدارة الطيران المدني ومكتب قائد الشرطة المحلي أن مسؤولين من المكتب الوطني لسلامة النقل سيقدمون المزيد من المعلومات اليوم الأحد.

ولم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرة.