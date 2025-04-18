الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخص وإصابة 57 في هجوم صاروخي روسي علي خاركيف الأوكرانية

منذ دقيقتان
أحد السكان يمشي أمام مبنى سكني متضرر من ضربة صاروخية روسية، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في خاركيف، أوكرانيا، 18 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أحد السكان يمشي أمام مبنى سكني متضرر من ضربة صاروخية روسية، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في خاركيف، أوكرانيا، 18 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا أن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة خاركيف شمال شرق البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة 57 آخرين صباح اليوم الجمعة.

وأضافت في منشور على تيليجرام أن خمسة أطفال من بين المصابين في الهجوم، الذي ألحق أضرارا أيضا بمبان سكنية ومؤسسة تعليمية وأخرى مدنية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إنه وفقا لمعلومات أولية ألحق الهجوم أضرارا بنحو 15 مبنى سكنيا.

وأظهرت صور رويترز من الموقع عمال الطوارئ يقدمون الإسعافات الأولية لمصابين بالقرب من أحد المباني السكنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس إن روسيا خفضت قصفها لمنشآت الطاقة الأوكرانية، لكنها تحولت لاستهداف البنية التحتية المدنية بدلا من ذلك.

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف مؤقت للضربات على البنية التحتية للطاقة بوساطة أمريكية الشهر الماضي، لكن الجانبين تبادلا الاتهامات منذ ذلك الحين بانتهاك الاتفاق.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أن روسيا تطلق إجمالا نفس عدد الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا كما كان قبل الاتفاق.

كما أدى هجوم طائرات مسيرة صباح اليوم الجمعة على مدينة سومي، وهي مدينة أخرى شمال شرق أوكرانيا، إلى مقتل شخص وإصابة آخر في مصنع لخبز كعك عيد القيامة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني وانغ يي - رويترز
وزير خارجية الصين يدعو دول جنوب العالم إلى حماية التجارة متعددة الأطراف
رجال فلسطينيون يحملون أطفالاً جرحى إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة في 9 أبريل/نيسان 2025، بعد غارة إسرائيلية. رويترز
غزة تحت القصف
شهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة.. و27 طفلاً يستشهد يوميا في القطاع!
السفير الأمريكي الجديد لدى اليابان جورج غلاس يحضر مؤتمراً صحفياً في طوكيو. رويترز
دبلوماسي أمريكي: واشنطن وطوكيو بحاجة للعمل معا ضد بكين

الأكثر قراءة

النائب سليم عون
سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
وزارة المالية
قراران لوزير المالية… إليكم التفاصيل