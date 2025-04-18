مقتل شخص وإصابة 57 في هجوم صاروخي روسي علي خاركيف الأوكرانية

أحد السكان يمشي أمام مبنى سكني متضرر من ضربة صاروخية روسية، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في خاركيف، أوكرانيا، 18 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا أن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة خاركيف شمال شرق البلاد أسفر عن مقتل شخص وإصابة 57 آخرين صباح اليوم الجمعة.

وأضافت في منشور على تيليجرام أن خمسة أطفال من بين المصابين في الهجوم، الذي ألحق أضرارا أيضا بمبان سكنية ومؤسسة تعليمية وأخرى مدنية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إنه وفقا لمعلومات أولية ألحق الهجوم أضرارا بنحو 15 مبنى سكنيا.

وأظهرت صور رويترز من الموقع عمال الطوارئ يقدمون الإسعافات الأولية لمصابين بالقرب من أحد المباني السكنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس إن روسيا خفضت قصفها لمنشآت الطاقة الأوكرانية، لكنها تحولت لاستهداف البنية التحتية المدنية بدلا من ذلك.

واتفقت روسيا وأوكرانيا على وقف مؤقت للضربات على البنية التحتية للطاقة بوساطة أمريكية الشهر الماضي، لكن الجانبين تبادلا الاتهامات منذ ذلك الحين بانتهاك الاتفاق.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أن روسيا تطلق إجمالا نفس عدد الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا كما كان قبل الاتفاق.

كما أدى هجوم طائرات مسيرة صباح اليوم الجمعة على مدينة سومي، وهي مدينة أخرى شمال شرق أوكرانيا، إلى مقتل شخص وإصابة آخر في مصنع لخبز كعك عيد القيامة.