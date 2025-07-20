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مقتل شخص وفقد 5 بعد أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

منذ 36 دقيقة
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن سلطات مكافحة الكوارث أن خمسة أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين، ولقي شخص مصرعه في مقاطعة جابيونج في كوريا الجنوبية اليوم الأحد مع اجتياح موجة من الأمطار الغزيرة للبلاد تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة في بيان إن هطول الأمطار الغزيرة بدأ يوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل عشرة وفقد ثمانية أشخاص معظمهم في جنوب ووسط البلاد حتى السادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الحكومة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق على مناطق في جنوب البلاد أثرت على المناطق الشمالية صباح اليوم الأحد.

 

 

 

 

 

 

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