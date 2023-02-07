مقتل ضابطين كبيرين في هجوم جديد للقاعدة بجنوب اليمن

قالت مصادر عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إن ضابطين كبيرين قتلا الثلاثاء في هجوم جديد نفذه على ما يعتقد مسلحون من تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب البلاد، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس معركة ضد التنظيم.

وذكرت المصادر لرويترز أن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين في وادي عومران الذي تنشط به “العناصر الإرهابية” وجرى خلاله تفجير عبوات ناسفة في عربة عسكرية مما أدى إلى مقتل قائد عمليات اللواء الخامس لقوات المجلس الانتقالي العقيد عبدالله بارجيلة وأركان العمليات المشتركة للقوات المقدم مشعل العلياني وإصابة خمسة جنود آخرين.

وهذا‭ ‬أول هجوم على قوات الأمن في أبين خلال الشهر الجاري والخامس منذ بداية العام، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

ونعت القوات الجنوبية استشهاد القائدين بارجيلة والعلياني.

كان المجلس الانتقالي قد دفع الشهر الماضي بتعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى أبين في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية بالمحافظة التي أطلق عليها اسم “سهام الشرق” قبل خمسة أشهر لملاحقة “العناصر الإرهابية” التي صعدت من هجماتها ضد القوات الأمنية.

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة “التنظيمات الإرهابية”.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.