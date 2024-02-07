مقتل ضابط إسرائيلي كبير شمال غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط كبير وجندي، اليوم الأربعاء، جراء المعارك في قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة التي أقر بها حتى الآن إلى 564 قتيلا.

وقال الاحتلال، إن نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401، بسلاح الهندسة القتالية، قتل في معركة شمال قطاع غزة، ويدعى الرائد ديفيد شاكوري.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل جندي احتياط، أصيب إصابة خطرة في المعارك ثم بفطريات سامة معدية، متأثرا بذلك في مستشفى شيبا.

وأوضح موقع واللا العبري، أن الجندي تعرض لنوع نادر وخطير من الفطريات اخترقت جسمه، بالتزامن مع إصابته الخطرة في معارك غزة.

ولفتت إلى أن عائلته، طلبت المساعدة للحصول على دواء تجريبي من إيرلندا، فضلا عن محاولة جلب دواء تجريبي من شركة فايزر بالولايات المتحدة، لكنه مات بسبب تدمير الفطريات لجسده.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الاحتلال، منذ بدء العدوان البري على القطاع، إلى 227 ضابطا وجنديا، فيما بلغت حصيلة المصابين في صفوفه 2828 ضابطا وجنديا، بينهم 1304 منذ بدء العدوان البري.