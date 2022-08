مقتل ضابط وإصابة آخر في مبنى الكونغرس الأميركي في حادث دهس وطعن

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية، دهس عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، الجمعة، وطعن آخر بعدما صدمهما مسلح اقتحم بسيارته المدخل الشمالي لمبنى الكونغرس ثم هاجم الضباط بالسكين، مؤكدة مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

وأكد قائد شرطة واشنطن، في مؤتمر صحفي، مقتل أحد ضباط شرطة الكونغرس جراء الحادث، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

كما قال أن ضابط الشرطة الثاني المصاب وضعه مستقر.

وقال مسؤولون إن سائق السيارة التي صدمت حاجز الكابيتول كان بحوزته سكين والشرطة أطلقت النار عليه.

فيما قالت شرطة الكابيتول على تويتر في وقت سابق إن “مشتبهاً به محتجز. وإن كلا الضابطين مصابان. وقد نُقل الثلاثة إلى المستشفى”.

