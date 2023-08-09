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مقتل طفل وإصابة شخصين جراء قصف في دونيتسك

منذ ساعة واحدة
قصف على دونيستك- أرشيفية

قصف على دونيستك- أرشيفية

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قال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية الذي عينته روسيا، عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء إن طفلا قُتل وأصيب شخصان جراء قصف مدفعي أوكراني أصاب مبنى من طابقين في المنطقة.

وخضعت دونيتسك في شرق أوكرانيا بشكل جزئي لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا منذ 2014 حتى أعلنت موسكو العام الماضي ضم المنطقة.

وتقول موسكو إن قوات أوكرانية تقصف الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك بصورة يومية. وبدأت موسكو في مطلع العام الماضي غزوا شاملا لأوكرانيا تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم موسكو في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا قولهم إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب اثنان جراء قصف أوكراني في قرية ترودوف التي تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشرق من بلدة توكماك.

    المصدر :
  • رويترز

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