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مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين في قصف للنظام على دارة عزة شمال سوريا

منذ 38 دقيقة
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قتل طفل وأصيب ثلاثة مدنيين بهجوم شنته قوات النظام السوري، اليوم الأحد 10 آذار/مارس الجاري، على منطقة دارة عزة غربي محافظة حلب شمالي البلاد.

وقامت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران بقصف دارة عزة في ريف حلب من البر.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين تم نقلهم إلى المشفى.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، قُتل مدني جراء هجوم نفذته المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران الموجودة في صفوف قوات النظام بطائرة انتحارية مسيرة على دارة عزة.

    المصدر :
  • وكالات

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