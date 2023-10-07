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مقتل قائد شرطة رهط خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة

منذ 44 دقيقة
طوفان الأقصى

طوفان الأقصى

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل قائد شرطة رهط في النقب غافيير دافيدوف خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: “نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

    المصدر :
  • وكالات

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