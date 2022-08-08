الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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مقتل متشدد باكستاني بارز مطلوب من أمريكا في أفغانستان

منذ 56 دقيقة

إيران وافغانستان

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قال ثلاثة من قادة المتشددين ومسؤول في المخابرات اليوم الاثنين إن متشددا باكستانيا بارزا، كانت الولايات المتحدة ترصد ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله، قُتل مع ثلاثة من مساعديه قي أفغانستان المجاورة.

وقال مسؤولون باكستانيون إن مقتل عبد الولي، الذي يُعرف أيضا باسم عمر خالد خراساني، يمكن أن يوجه ضربة لمحادثات السلام الوليدة بين طالبان باكستان والحكومة الباكستانية بعد اجتماعات سهل عقدها قادة طالبان التي تحكم أفغانستان.

وقالت المصادر لرويترز مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن خراساني ومساعديه قُتلوا فيما يبدو في انفجار على جانب طريق خلال سفرهم بسيارة في إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

ولم تذكر المصادر اسم الجهة التي يظنون أنها وراء مقتلهم.

وأكد قائد متشدد رابع مقتل خراساني بقوله على تويتر “إنه لم يعد بيننا”.

    المصدر :
  • رويترز

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