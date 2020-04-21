مقتل متظاهر عراقي برصاص مجهولين في بغداد

منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وقال مصدر أمني عراقي إن متظاهرًا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الثلاثاء، برصاص مجهولين وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب: “مسلحون مندسون أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين بجروح”.

وبين المصدر، طالبًا عدم ذكر اسمه، أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة.

ولفت إلى أن قوات الأمن لا تقترب من أماكن تجمع المحتجين خشية الاحتكاك معهم.

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، اليوم الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجوال كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا.

ووفق الإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيًا، حيث يتاح للسكان التجوال نهارًا من 6 صباحًا حتى 7 مساء، بدءًا من اليوم وحتى 22 أيار/مايو المقبل.

ووفق تعليمات السلطات، فإنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص لغاية 22 أيار/مايو المقبل.

وتوقفت الاحتجاجات في 17 آذار/مارس الماضي، مع فرض السلطات حظر تجوال للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة في بغداد ومحافظات أخرى.