مقتل منفذ هجوم طعن في برلين برصاص الشرطة

لقي مهاجم مصرعه بعدما أطلقت الشرطة النار عليه، وذلك عقب تنفيذه اعتداء طعن في محطة مترو أنفاق ببرلين، أسفر عن إصابة رجل بجروح قاتلة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين اليوم الأحد إن الشرطة أطلقت النار على المهاجم بعد الهجوم الذي وقع أمس السبت وأعلنت وفاته صباح اليوم.

وبحسب بيانات سابقة، وقع شجار بين الرجلين بعد ظهر أمس في محطة مترو “صوفي شارلوت بلاتس” الواقعة في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية.

وقام أحد الرجلين بمهاجمة الآخر بسكين وأصابه بجروح خطيرة. وتمكنت فرق الإنقاذ من الفصل بين الاثنين، إلا أن الرجل الذي تعرّض للطعن تُوفي لاحقا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الجاني فر إلى شارع رئيسي قريب، وهناك هدد عناصر الشرطة وهو يرفع سكينا. فقامت الشرطة بإطلاق عدة طلقات عليه، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة قبل أن يفارق الحياة.

ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة حتى الآن. وتولت وحدة جرائم القتل التحقيق في الحادث.