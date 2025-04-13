الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل منفذ هجوم طعن في برلين برصاص الشرطة

منذ 17 دقيقة
الشرطة الألمانية - رويترز

الشرطة الألمانية - رويترز

A A A
طباعة المقال

لقي مهاجم مصرعه بعدما أطلقت الشرطة النار عليه، وذلك عقب تنفيذه اعتداء طعن في محطة مترو أنفاق ببرلين، أسفر عن إصابة رجل بجروح قاتلة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين اليوم الأحد إن الشرطة أطلقت النار على المهاجم بعد الهجوم الذي وقع أمس السبت وأعلنت وفاته صباح اليوم.

وبحسب بيانات سابقة، وقع شجار بين الرجلين بعد ظهر أمس في محطة مترو “صوفي شارلوت بلاتس” الواقعة في الجزء الغربي من العاصمة الألمانية.

وقام أحد الرجلين بمهاجمة الآخر بسكين وأصابه بجروح خطيرة. وتمكنت فرق الإنقاذ من الفصل بين الاثنين، إلا أن الرجل الذي تعرّض للطعن تُوفي لاحقا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الجاني فر إلى شارع رئيسي قريب، وهناك هدد عناصر الشرطة وهو يرفع سكينا. فقامت الشرطة بإطلاق عدة طلقات عليه، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة قبل أن يفارق الحياة.

ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة حتى الآن. وتولت وحدة جرائم القتل التحقيق في الحادث.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة بعد الفحوص السنوية
البرلمان الإيراني
نائب إيراني يتهم الحكومة بإخفاء تفاصيل المفاوضات مع أميركا
فلسطينيون يشيعون 14 شهداء من الدفاع المدني والهلال الأحمر بخانيونس (رويترز)
غزة تحت القصف
الصليب الأحمر: مسعف فلسطيني محتجز في إسرائيل بعد مذبحة موظفي الإغاثة في غزة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
"التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
ستيف ويتكوف
ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران