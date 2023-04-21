مقتل موظف رابع بالأمم المتحدة في السودان

آثار الاشتباكات في السودان (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بمقتل موظف لها في وقت مبكر (الجمعة 21-4-2023) بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النيران بينما كان يحاول نقل أسرته لمكان آمن.

ويحمل الموظف الجنسية السودانية وهو رابع موظف في الأمم المتحدة يلقى حتفه في السودان منذ اندلاع القتال هناك قبل ستة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

واندلع‭ ‬‬‬ إطلاق نار في العاصمة الخرطوم في بداية عطلة عيد الفطر اليوم الجمعة مع انتشار الجيش في المدينة.

وقال أنطونيو فيتورينو الأمين العام للمنظمة “أشعر بالأسى البالغ لوفاة زميلنا… وأشاطر زوجته وابنه حديث الولادة وفريقنا في السودان الحداد”.

وقالت المنظمة إن الموظف كان يتنقل مع أسرته بالقرب من الأُبيّض حينما أُردي قتيلا بالرصاص، وتقع الأبيض جنوب غربي العاصمة الخرطوم.

وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز “كان الموظف ينقل أسرته لمكان آخر في ذلك الوقت”.

وأضافت المنظمة التي تساعد في تلبية احتياجات نحو 3.7 مليون نازح في البلاد أن عملها في السودان متوقف حاليا.