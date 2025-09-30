الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
مقتل 10 في تفجير انتحاري استهدف قوات شبه عسكرية بباكستان

منذ 8 دقائق
جندي من القوات شبه العسكرية يحمل سلاحًا فوق مركبة أثناء قيامه بالحراسة خلال جولة إعلامية في ميناء كراتشي، باكستان، 9 مايو/أيار 2025. رويترز

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم الثلاثاء في تفجير انتحاري خارج مقر قوة شبه عسكرية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان.

وقال سرفراز بوجتي رئيس وزراء إقليم بلوشستان، وعاصمته كويتا،في تصريحات بثها التلفزيون إن عددا من المسلحين اقتحموا المقر بعد التفجير، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح مع القوات شبه العسكرية.

وأضاف بوجتي أن الانتحاري كان يقود شاحنة صغيرة، وأن قوات الأمن قتلت أربعة مهاجمين آخرين.

ومضى قائلا “هذه الهجمات الجبانة لن تمنعنا من تحقيق التنمية والازدهار لشعبنا”.

وأبلغ وزير صحة الإقليم بخت كاكار رويترز بأن الهجوم أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم مدنيون وعسكريون وإصابة 33 آخرين.

وأشار إلى أن أفرادا من القوات شبه العسكرية كانوا من بين القتلى لكن عددهم الدقيق لم يُعرف بعد.

وكثف المسلحون الإسلاميون والمتمردون الانفصاليون، الناشطون في المنطقة، هجماتهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

  • رويترز

