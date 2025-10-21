الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 12 شخصاً بينهم 4 جنود في هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

منذ 5 دقائق
هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

هجوم للقاعدة بجنوب اليمن

A A A
طباعة المقال

قال متحدث عسكري ومصادر محلية‭” ‬إن 12 شخصا بينهم أربعة جنود على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم لتنظيم القاعدة على ما يبدو بمحافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي معركة ضد التنظيم منذ ثلاثة أعوام”.

وقال محمد النقيب المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لرويترز إن مجموعة من مسلحي التنظيم هاجمت مقر القوات الجنوبية في المجمع الحكومي في مديرية المحفد بغرب محافظة أبين واستخدَمت فيه سيارتين ملغومتين.

وأشار إلى أنه جرت اشتباكات مسلحة عنيفة مع العناصر المسلحة التي كانت تحمل أحزمة ناسفة مضيفا أنه تم التصدي للهجوم والقضاء على المسلحين بالكامل وعددهم ثمانية، فيما قُتل أربعة جنود من قوات اللواء الأول دعم وإسناد الجنوبية وإصابة 15 آخرين ثمانية منهم إصاباتهم خطيرة.

وأكد النقيب أن القوات فرضت حصارا أمنيا لمنع وصول أي تعزيزات للمسلحين.

ويأتي الهجوم في أعقاب هجمات نفذها التنظيم منذ بداية العام الحالي وفي العامين الماضيين بنفس المحافظة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجنود.

ويستغل فرع القاعدة في اليمن، أحد أنشط أفرع التنظيم عالميا، الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية، لتعزيز وجوده في جنوب البلاد.

ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تربطه صلات قوية بالتحالف الذي تقوده السعودية، عملياته العسكرية ضد عناصر التنظيم في محافظة أبين منذ ثلاثة أعوام في إطار عملية تحمل اسم (سهام الشرق).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصاً على الدبلوماسية
عشرات الآلاف يحتجون في قابس التونسية
عشرات الآلاف يحتجون في قابس التونسية مع تفاقم أزمة بيئية حادة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بشأن إدارة قطاع غزة.. ماكرون يسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!