مقتل 12 عنصراً من داعش شمالي العراق

قتل 10 عناصر من الجماعات المتطرفة في غارات للتحالف الدولي على أحد المواقع في محافظة نينوى شمالي البلاد ، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني في العراق،الثلاثاء.

وأوضح خلية الإعلام الأمني في بيان أن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان أنه “في الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة ٧٥ ولواء المشاة ٩٢ لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال”.

وأشار البيان إلى أن “طيران التحالف الدولي نفذ أيضا ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل”.