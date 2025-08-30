مقتل 13 غرقًا وفقدان 22 خلال هروب جماعي في زمفرة النيجيرية

قال سكان ومسؤولون اليوم السبت إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 20 آخرين في ولاية زمفرة بشمال غرب نيجيريا بعد غرق القارب المزدحم الذي كانوا على متنه في نهر بينما كانوا يحاولون الهرب من هجوم مسلحين.

وتتعرض زمفرة كثيرا لهجمات يشنها رجال مسلحون معروفون محليا بقطاع الطرق، وسط تصاعد أعمال العنف الدامية بين الفصائل في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان خلال الأشهر القليلة الماضية والتي غالبا ما يكون مسلحون إسلاميون أو عصابات إجرامية ضالعين فيها.

وقال سكان لرويترز إن المهاجمين اقتحموا تجمعين سكنيين في منطقة بيرنين ماجاجي بعد ظهر أمس الجمعة مما دفع السكان إلى الفرار نحو ضفة نهر قريبة كان بها قارب واحد.

وقال شيهو محمد، وهو عامل بقطاع الصحة في بيرنين ماجاجي، لرويترز إن ابنه الأكبر واثنتان من قريباته “من بين 13 شخصا لقوا حتفهم عندما امتلأ القارب بشدة بالناس”.

وقال مايداما دانكيلو رئيس منطقة بيرنين ماجاجي إنه تم تأكيد مقتل 13 شخصا من ركاب القارب، وإنقاذ 22 آخرين، وما زال 22 آخرون في عداد المفقودين.

وقتل مسلحون شخصين على الأقل واختطفوا أكثر من مئة شخص في مطلع الأسبوع الماضي في هجوم على بعد نحو 150 كيلومترا غربي بيرنين ماجاجي.

ووفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع عن شركة الأبحاث (إس.بي.إم إنتليجنس) ومقرها لاجوس، سجلت ولاية زمفرة 50 عملية اختطاف جماعي بين يوليو تموز 2024 ويونيو حزيران 2025، شملت 1064 شخصا.