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مقتل 13 في قصف بالمدفعية على دونيتسك بشرق أوكرانيا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 3:38 مساءً
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قال رئيس بلدية دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها انفصاليون تدعمهم روسيا، إن 13 شخصا قتلوا في قصف بالمدفعية، الاثنين.

وذكر أليكسي كولمزين في بيان نُشر على تليجرام أن 13 مدنيا من بينهم طفلان قتلوا في القصف الذي أصاب حي كيوبيشفسكي في دونيتسك وأن عدد المصابين لم يُحدد بعد.

وتسيطر جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا على مدينة دونيتسك منذ 2014. ويواصل الجيش الأوكراني السيطرة على مواقع بضواحي دونيتسك التي تعرضت لنيران المدفعية بشكل متكرر في الشهور القليلة الماضية.

ولا تتمكن رويترز عادة من التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

    المصدر :
  • رويترز

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