مقتل 1362 عنصرا من النظام السوري وحلفائه على يد داعش خلال عامين

تمكن تنظيم داعش ، خلال عامين من قتل أعداد كبيرة من قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه عبر هجمات وكمائن متفرقة في أنحاء متفرقة من البلاد ، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء .

وأشار المرصد إلى داعش شن هجوما على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها قرب منطقة الشولا جنوب مدينة دير الزور في البادية، بالقرب من طريق ديرالزور-دمشق، حيث تمكن التنظيم من قبل 4 عناصر من الميليشيات الموالية للنظام وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، قبل أن تتدخل طائرات حربية وتستهدف المنطقة لينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية.

وأوضح أن عدد القتلى النظام والمليشيات الموالية له قد وصل منذ 24 مارس من العام 2019 وحتى الآن إلى 1362 قتيلا بينهم اثنان على الأقل من القوات الروسية، مشيرا إلى أن القتلى قد سقطوا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

ولفت المرصد إلى أن التنظيم المتطرف بدأ يعتمد في الآونة الأخيرة تنفيذ هجمات مباغتة عبر مجموعات صغيرة قد لا يتعدى تعدادها 3 أفراد، وأنه يلجأ في كثير من الأحيان إلى تنفيذ هجمات بعنصر واحد، وذلك تفاديا للغارات الجوية المكثفة التي اعتادت أن الطائرات الروسية في الأشهر المنصرمة القليلة.

وكان داعش قد شن قبل نحو ثلاثة أيام هجوما على مواقع ينتشر بها ميليشيات موالية لإيران في منطقة “أخضر مي” ببادية الميادين الشرقية، على الضفاف الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن مقتل اثنين من الميليشيات وجرح 7 آخرين.