مقتل 16 على الأقل في تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في بنغلادش

سيارة إسعاف تقل مصابين تخرج من المكان بعد تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم كلية ميلستون في دكا، بنغلادش، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم جامعي بالعاصمة دكا اليوم الاثنين.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش في بيان أن الحادث وقع في منطقة أوتارا بشمال دكا.

وأضافت “تحطمت طائرة تدريب من طراز إف-7 بي.جي.آي التابعة لقوات بنغلادش في أوتارا. أقلعت الطائرة في الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي (07:06 بتوقيت غرينتش)”.

وقال طبيب في المعهد الوطني للحروق وجراحات التجميل لصحفيين إن أكثر من 50 شخصا، بينهم أطفال وبالغون، نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق.

وقال يونس إنه سيتم اتخاذ “الإجراءات اللازمة” للتحقيق في سبب الحادث و”ضمان تقديم جميع أنواع المساعدة”.

وأضاف “الخسائر التي تكبدها سلاح الجو… الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم في هذا الحادث لا تعوض”.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطت عقب الحادث حريقا هائلا بالقرب من حديقة يتصاعد منه عمود كثيف من الدخان، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من بعيد.

وذكرت صحيفة بروثوم ألو المحلية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مطعم بالكلية.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية إير إنديا فوق نزل كلية طبية في مدينة أحمد اباد الهندية المجاورة، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبا على متنها و19 شخصا على الأرض، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام.