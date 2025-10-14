مقتل 19 شخصاً على الأقل بعد اندلاع حريق في حافلة بالهند

نقلت قناة “إن.دي.تي.في” الهندية عن الشرطة أن 19 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عندما اشتعلت النيران في حافلة خاصة في ولاية راجاستان غرب البلاد.

وقالت القناة إن الحافلة كانت متجهة من جايسالمر إلى جودبور وعلى متنها 57 راكبا عندما تصاعد الدخان من الجزء الخلفي منها. وأوقف السائق الحافلة على جانب الطريق، لكن ألسنة اللهب التهمت المركبة في غضون لحظات.

وأضاف التقرير أن الشرطة تعتقد أن قصورا في إحدى الدوائر الكهربائية تسبب في اندلاع الحريق.

وذكرت قناة “إن.دي.تي.في” أن 15 راكبا، منهم طفلان، أصيبوا بحروق خطيرة، مع إصابة بعضهم بحروق تصل نسبتها إلى 70 بالمئة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التقرير. ولم ترد شرطة راجاستان بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على منصة إكس “يؤسفني وقوع خسائر في الأرواح بسبب حادث مؤسف في جايسالمر بولاية راجاستان. تعازيّ للمتضررين وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب”.

وأضاف أن صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء سيقدم 200 ألف روبية (2253 دولارا) لأسر المتوفين و50 ألف روبية للمصابين.