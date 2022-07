مقتل 193 عنصرا من طالبان في معارك مع الجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل وإصابة العشرات من مقاتلي حركة طالبان في معارك بمناطق متفرقة من البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الأفغانية سلسلة منشورات على صفحتها الرسمية بتويتر حول عملياتها ضد حركة طالبان يوم أمس السبت، وأعلنت عن مقتل 193 عنصرا وإصابة 110 آخرين من الحركة.

وقالت الوزارة إن هذه الحصيلة هي نتيجة عملياتها في ننكرهار وميدان وردك وخوست وغزني وأوروزجان وقندهار وزابل وهرات وفرح وسامانجان وهلمند وقندوز وبغلان وتخار وباروان وكابيسا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

193 #Taliban terrorists were killed and 110 others were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Maidan Wardak, Khost, Ghazni, Uruzgan, Kandahar, Zabul, Herat, Farah, Samangan, Helmand, Kunduz, Baghlan, Takhar, Parwan & Kapisa provinces during the last 24 hours. pic.twitter.com/2oXiN7NHmU

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) June 27, 2021