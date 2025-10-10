مقتل 2 على الأقل في زلزال الفلبين

قال مسؤول من مكتب إقليمي للدفاع المدني الجمعة إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة ووقع قبالة سواحل جنوب الفلبين.

وأضاف كارلو بويرتو المسؤول الإعلامي في مكتب الدفاع المدني في منطقة دافاو في اتصال هاتفي إن القتيلين من مدينة ماتي في مقاطعة دافاو أورينتال.

هذا وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب منطقة مينداناو في الفلبين الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجة وأصدرت هي الأخرى تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوب البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.