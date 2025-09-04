الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
مقتل 2 في غارة روسية على بعثة لإزالة الألغام في أوكرانيا

منذ 3 دقائق
علم اوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون الخميس إن اثنين قتلا في هجوم صاروخي روسي على بعثة لإزالة الألغام لأغراض إنسانية قرب مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم الذي قال حاكم المدينة فياتشيسلاف تشاوس إنه استهدف عمدا فريقا من المجلس الدنمركي للاجئين.

ولم تعلق روسيا بعد على الهجوم، وتطلق بانتظام صواريخ وطائرات مسيرة خلف خط المواجهة في حربها في أوكرانيا.

من زاوية آخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محوريا في أي التزامات من هذا القبيل، وحث شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين “أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (…) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية”.

    المصدر :
  • رويترز

