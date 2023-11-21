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مقتل 2 وإصابة 6 جراء هجمات روسية في شرق أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في خاركيف - رويترز

آثار الدمار في خاركيف - رويترز

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أعلن مسؤولان أوكرانيان اليوم الثلاثاء، أن شخصين قتلا وأصيب ستة جراء هجمات صاروخية وعمليات قصف خلال الليل على منطقتي دونيتسك وخاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال إيهور كليمينكو وزير الداخلية عبر تطبيق تليجرام إن الصواريخ أصابت مستشفى في بلدة سليدوف ومنجما للفحم في دونيتسك.

وأضاف “تضرر اثنان من مباني المستشفى وأصيب ستة مدنيين. ربما يكون هناك ضحايا تحت الأنقاض، وعمليات البحث مستمرة”.

وأضاف أن عاملا قتل في الهجوم على منجم الفحم.

كما قال إن “أربعة مبان و19 مركبة وخط كهرباء تضررت. وحوصر 39 من عمال المنجم تحت الأرض. وحتى الآن، تم إخراج جميع عمال المنجم إلى السطح”.

واحتلت القوات الروسية التي غزت أوكرانيا معظم أنحاء دونيتسك وقالت روسيا إنها تعتزم السيطرة على المنطقة بالكامل.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف إن شخصا قتل في قصف روسي. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير.

    المصدر :
  • رويترز

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